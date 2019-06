GNR detetou embarcação com 58 migrantes na costa grega

A GNR detetou na semana passada uma embarcação com 58 migrantes junto ao cabo de Prasso, Grécia, na semana passado, tendo as pessoas sido todas resgatadas, foi este domingo anunciado.Num comunicado divulgado, a GNR indica que, através da Unidade de Controlo Costeiro, detetou na quinta-feira uma embarcação de borracha com 58 migrantes junto ao cabo Prasso, na ilha de Samos.A deteção dos migrantes foi possível através de uma câmara térmica de formação de imagens em tempo real."Foi possível verificar que se tratava de uma embarcação de borracha, transportando 58 pessoas, de diferentes nacionalidades, tendo as mesmas sido resgatadas", refere a nota da GNR.A operação decorreu no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteira e Guarda Costeira (FRONTEX), que visa prevenir, detetar e reprimir os casos de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos.