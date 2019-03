Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR monta equipamento que produz água potável em Moçambique

Portugueses foram esta sexta-feira vacinados pelos médicos do exército.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

A água trouxe a tragédia, que já vai em meio milhar de mortos. Mas a Beira só terá futuro com água potável, para dar vida e evitar as doenças que os rios agora transportam.



"Doámos ao país o equipamento de purificação de água instalado pela GNR em Buzi", disse esta sexta-feira ao CM José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, que acompanha os 60 operacionais da força conjunta que prestam apoio humanitário e cujo "trabalho é fundamental".



O governante foi a Buzi, a 70 kms da Beira, para ver o "equipamento extraordinário" que faz 300 litros de água potável por hora. "Não havia água boa. Este trabalho português faz a diferença".



José Artur Neves afirmou que a força começa este sábado a regressar, mas ficam "militares da GNR para ensinar a operar" o purificador de água, e chegam novos, como os 28 elementos do INEM "que vão montar um hospital a 70 kms da Beira".



O "ciclone [Idai] foi brutal, mas a vida continua e hoje [esta sexta-feira] estou a assistir a uma ação de vacinação de portugueses pelos médicos do Exército", relata. Já não há lusos incontactáveis.