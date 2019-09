GNR resgata mais 41 migrantres no mar Egeu

Os militares da GNR resgataram esta quarta-feira 41 migrantes, dos quais cinco crianças, uma delas um bebé de colo, nove mulheres e 27 homens, a sul da ilha de Samos, no mar Egeu.Em comunicado, a GNR adianta que os militares da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) destacados na ilha de Samos-Grécia detetaram uma embarcação de borracha que transportava migrantes, a cerca de duas milhas náuticas de distância do Porto de Pythagorio.Um dos migrantes estava caído na água, o que obrigou a uma operação de salvamento marítimo.Este ano a GNR efetuou mais de 600 patrulhas, o que corresponde a mais de quatro mil horas de empenhamento, tendo detetado 200 embarcações e auxiliado cerca de 1.700 migrantes.Integrada na missão da Frontex, a GNR "desenvolve ações nas fronteiras terrestres e marítimas com a finalidade de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas".