Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR resgata migrantes de ilhéu deserto na Grécia

Migrantes provenientes do Iraque e da Turquia foram resgatados em segurança pela embarcação portuguesa.

16:41

Elementos da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, destacados na ilha de Kastellorizo na Grécia, resgataram na segunda-feira num ilhéu deserto, junto à ilha de Kastellorizo, cinco migrantes, informou hoje a GNR.



Os migrantes resgatados são uma criança com quatro anos, duas mulheres e dois homens.



Aquela unidade da GN encontra-se em missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX).



Durante uma ação de patrulhamento marítimo os militares avistaram cinco migrantes abandonados num pequeno ilhéu, os quais supostamente foram obrigados pelo transportador a ficar naquele local.



Os migrantes provenientes do Iraque e da Turquia foram resgatados em segurança pela embarcação portuguesa, sendo depois encaminhados para as autoridades gregas.