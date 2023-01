'GOAT' ou 'It is What it is': Universidade dos EUA lança lista com palavras proibidas para 2023

A Universidade de Lake Superior State, no Michigan, Estados Unidos da América, proibiu a utilização do acrónimo ‘GOAT’, que significa "o melhor de todos os tempos".

Para o ano de 2023 a universidade apresentou uma lista de palavras e expressões proibidas, tais como, ‘Quiet Quiting’, ‘Inflection point' (traduzido para: ponto de inflexão), ‘Does that make sense?' (traduzido para: isso faz sentido?), ‘Moving foward' (traduzido para: seguindo em frente), ou até mesmo ‘It is What it is' (traduzido para: é o que é), de acordo com o site de notícias americano Breitbart.

Outras das palavras proibidas são ’gaslighting’, que significa manipular alguém através da psicologia, incrível, independentemente e absolutamente.