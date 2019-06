Golpe de calor já matou cinco pessoas. Altas temperaturas deixam Europa em alerta

PLA ALFA per avui dia 28/06/2019 pic.twitter.com/W3OmlU8xir — Agents Rurals (@agentsruralscat) 28 de junho de 2019

A onda de calor que atingiu a Europa já fez várias vítimas em Espanha. Um homem de 80 anos morreu numa das ruas de Valladolid, esta quinta-feira, depois de sofrer um golpe de calor.A segunda vítima mortal é um jovem de 17 anos que estava a trabalhar num campo quando decidiu combater o calor com um mergulho numa piscina. Ao sair da água começou a ter convulsões e foi transportado para o hospital. Ficou em coma e esta sexta-feira acabou por morrer.Em França, a morte de três pessoas nas praias da costa sul foi associada ao choque térmico.Também um agricultor de 45 anos, em Murcia, e um bombeiro que combatia um incêndio em Tarragona, ficaram em estado grave devido às altas temperaturas.A Europa está a sofrer com uma massa de ar quente que chegou de África e que provocou uma onda de calor. As autoridades falam do tempo como "o inferno" e receiam voltar a viver a mesma situação que aconteceu em 2003, quando as altas temperaturas mataram 70 mil pessoas.Uma menina de 12 anos morreu esta quinta-feira à noite em Manchester quando se tentava refrescar num rio. Esta morte não está diretamente relacionada com a vaga de calor mas a polícia deixa um alerta para os perigos dos mergulhos durante as altas temperaturas.As autoridades encontraram o corpo da menina às 21h55 depois de várias pessoas alertarem para alguém que estava em apuros na água."Com um clima mais quente é tentador ir à água para se refrescar. Mas eu gostava de relembrar o perigo que é brincar ou nadar em rios ou lagos", explica o inspetor Andrew Naismith.