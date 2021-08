Gomes Cravinho diz que Governo está "empenhado e coordenado" na retirada de pessoas do Afeganistão

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, falou esta quinta-feira sobre a crise no Afeganistou e adiantou que as autoridades portuguesas estão a trabalhar com as instituições internacionais para ajudar as pessoas (cidadãos e estrangeiros) que querem sair daquele país."Têm todos responsabilidades diversas no que toca à retirada de estrangeiros e afegãos do país", considerou o responsável."Neste momento há trabalho muito intenso a decorrer. O Governo está muito empenhado e coordenado. Haverá bastantes milhares de afegãos e algumas centenas de estrangeiros que precisam de sair", precisou Gomes Cravinho, sobinhando que "há vários planos" para a retirada de pessoas. "Estamos a trabalhar no âmbito da NATO, da EU e da ONU. [Portugal] Está a dar colaboração e receberá pessoas em cada um dos casos", afirmou.

"Há toda uma geração que teve oportunidades que não tinha anteriormente. Houve uma lição muito clara em relação à impossibilidade de tolerarmos que o Afeganistão seja usado como base para o terrorismo", disse ainda Gomes Cravinho.