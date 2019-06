Google comemora 50 anos de orgulho LGBTI com um doodle

Apesar do Dia Internacional do Orgulho LGBT, conhecido também como o Dia do Orgulho Gay, ser celebrado todos os anos a 28 de junho, o Google dedicou um doodle, esta terça-feira, 4 de junho, de modo a celebrar o 50.º aniversário da história LGBT.

Através de um esboço, o Google mostra vários dos momentos mais importantes ao longo das cinco décadas de luta. O Dia Internacional do Orgulho Gay já conta com meio século de existência e é celebrado todos os anos.

O início do movimento de libertação homossexual deu-se após revoltas num bar em Stonewall, Nova York, a 28 de junho de 1969.

Deste então, vários eventos têm vindo a ser organizados por diferentes grupos que ocupam as ruas das cidades pelos direitos e pela dignidade dos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, acompanhados de uma bandeira com as cores do arco-íris, como principal símbolo da comunidade.

A mais importante marcha de orgulho é realizada no bairro de Chueca, em Madrid, e todos os anos tem a presença de mais de um milhão de visitantes.

A tradição volta a cumprir-se este 28 de junho, nas ruas de Espanha e também de outras cidades, de modo a relembrar os que lutaram pelos seus direitos, há 50 anos.