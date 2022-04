Google diz que suspensão do canal da Duma está relacionada com as sanções à Rússia

A Google explicou este sábado que a suspensão do canal do parlamento russo no Youtube está relacionada com o cumprimento da lei sobre sanções e regras comerciais, devido à invasão russa da Ucrânia.

"A Google cumpre todas as sanções aplicáveis e leis de conformidade comercial. Se descobrirmos que uma conta viola os termos de serviço, tomaremos as medidas apropriadas", referiu a gigante de tecnologia norte-americana à agência de notícias russa independente Interfax.

Em 24 de março, face à ofensiva russa em território ucraniano, os Estados Unidos impuseram sanções contra a Duma (câmara baixa do parlamento) e a 328 deputados.