Google está a retirar informações como moradas e números de telefone do motor de pesquisa

A Google, detida pela empresa Alphabet Inc, começou a responder aos pedidos para remoção de resultados de pesquisa que contenham as moradas, números de telefone e contas de e-mail. Esta é a mais recente mudança na sua posição entre privacidade pessoal e acesso à informação.O motor de busca disse esta quarta-feira que a expansão das suas políticas de remoção de informação seguia a crescente procura dos utilizadores e a evolução das normas sobre a ameaça representada pelo fácil acesso aos detalhes de contacto."A investigação diz-nos que existe uma maior quantidade de informação pessoalmente identificável que os utilizadores consideram sensível", disse Michelle Chang, líder mundial da política de pesquisa no Google, numa entrevista exclusiva à Reuters. "Os utilizadores estão cada vez menos dispostos a tolerar que este conteúdo continue online".Até agora, a Google só aceitava pedidos de remoção de páginas web que partilhassem informações de contacto juntamente com algum tipo de ameaça ou que exigissem pagamento para a remoção de informação.Nos últimos anos, a empresa recebeu dezenas de milhares de pedidos e apenas aprovou cerca de 13%.Políticas mais antigas do Google permitem solicitar a obtenção de resultados dirigidos a pornografia indesejada e, na Europa, "informação pessoal imprecisa, inadequada, irrelevante ou excessiva". No ano passado, a Google começou a permitir a remoção de fotografias de menores.A empresa disse que normalmente processa os pedidos de remoção de informação dentro de poucos dias.