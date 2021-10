Gorila morre nos braços de cuidador que a salvou em bebé. Veja a imagem

Uma gorila morreu, aos 14 anos, nos braços de Andre Bauma, o cuidador do animal, que a resgatou quando tinha apenas dois meses de idade.

Vítima de doença prolongada, Orphaned Ndakasi foi fotografada, a 26 de setembro, no momento do último suspiro com a cabeça apoiada no peito de Andre Bauma, no Parque Nacional de Virunga, no leste do Congo.

O animal tinha sido salvo em 2017, depois de ser encontrado junto ao corpo da mãe, que morrera baleada pelas forças armadas do país. Bauma agarrou-a junto ao seu corpo para a manter quente durante a tempestade que se fazia sentir nesse dia.

"Foi um privilégio apoiar e cuidar de uma criatura tão amorosa, especialmente sabendo do trauma que a Ndakasi sofreu quando era muito jovem', disse Bauma, citado pelo Daily Mail. "Pode-se dizer que ela é parecida com a mãe, Nyiransekuye, cujo nome significa 'alguém feliz em receber os outros’", acrescentou.

O cuidador assumiu que o animal ajudou-o a "entender a conexão entre os humanos e os macacos e por que devemos fazer tudo ao nosso alcance para protegê-los". "Amava-a como uma criança", garantiu.

Ndasaki tornou-se um fenómeno na Internet, em 2019, quando posou para uma selfie com outro gorila e imitou os gestos de um guarda florestal.