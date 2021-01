Gorilas do zoo da Califórnia infetados com Covid-19

Dois gorilas do zoo de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, testaram positivo para o novo coronavírus, tornando-se assim nos primeiros símios conhecidos no mundo a contrair a doença.

De acordo com o zoológico californiano, que entretanto reagiu através de um comunicado de imprensa, o alerta foi dado quando dois gorilas começaram a tossir, no passado dia 6 de janeiro. Este sinal levou os funcionários a testarem "as amostras fecais" desses dois animais, acabando por confirmar as suspeitas de covid-19. Os animais foram infetados por um funcionário assintomático que utilizou máscara.

Até ao momento, apenas dois animais deste grupo de oito gorilas testaram positivo, contudo, o zoológico "não descarta de modo nenhum a presença do vírus noutros membros do grupo". "Alguns podem ter e outros não", afirmou a diretora executiva do San Diego Zoo Safari Park, Lisa Peterson, citada pela revista "National Geographic".

Os responsáveis do espaço optaram por manter o grupo de oito gorilas junto, ainda que todos os passos dos animais sejam seguidos de perto pelos seus cuidadores. "Eles vivem num grupo com um único dorso prateado. Ele é o líder. É ele que os guia ao longo do dia. Eles seguem-no. É realmente melhor para eles continuar como estão", afirmou Lisa Peterson.

De acordo com a a "National Geographic", os gorilas são a sétima espécie animal a ter contraído o novo coronavírus naturalmente, depois de se ter encontrado o vírus em martas, leões, tigres, leopardos das neves, cães e gatos domésticos.