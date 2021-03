Gorilas vacinados contra a Covid-19 no zoológico de San Diego

Os gorilas do jardim zoológico de San Diego, na Califórnia, foram os primeiros primatas a receber a vacina contra o coronavírus, segundo informaram as autoridades do parque na sexta-feira.

Um surto de Covid-19 afetou os gorilas no início do mês de janeiro e foram colocados em quarentena, após apresentarem sintomas. Foi o primeiro caso conhecido de transmissão do vírus entre a espécie no mundo. Entretanto, os gorilas já recuperaram da doença.

A chefe de saúde da vida selvagem de ‘San Diego Zoo Wildlife Alliance', Nadine Lamberski, foi responsável por administrar a vacina nos animais. Revelou que "não se registaram situações adversas" e todos os animais "estão bem".

Estudos apontam que algumas espécies de primatas, assim como os humanos, podem contrair a infeção por SARS-CoV-2, visto que existe um genoma muito semelhante. Aliás, os gorilas têm cerca de 98% do DNA em comum com os seres humanos.

Os orangotangos e os bonobos do ‘San Diego Zoo Safari Park’ também já foram vacinados contra a Covid-19.

Outros jardins zoológicos dos Estados Unidos da América esperam receber doses de vacina para os seus animais.