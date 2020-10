"Florida vai dar a vitória a Donald J. Trump", garante governador

O governador da Florida, Ron DeSantis, disse, perante o candidato à Casa Branca Donald Trump e apoiantes republicanos em Passadena, que o estado vai conseguir reeleger o chefe de Estado nas presidenciais norte-americanas de 03 de novembro.

"Atenção que no dia das eleições, os meios de comunicação vão todos dizer que Donald Trump perdeu e que as sondagens indicam a derrota, mas depois vão começar a sair os números da Florida e depois vão ver-se as margens mínimas a nível nacional" e "depois a Florida vai dar a vitória a Donald J. Trump", afirmou. "