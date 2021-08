Governador de Nova Iorque Andrew Cuomo demite-se após acusações de assédio sexual a várias mulheres

Cuomo nega tudo.





Bennett, Lindsey Boylan, Anna Liss e Karen Hinton, antigas assessoras ou colaboradoras do governador, acusaram-no de assédio sexual.

A procuradora de Nova Iorque Letitia James tinha anunciado no início de agosto que uma investigação independente ao governador Andrew Cuomo concluiu que este assediou sexualmente várias funcionárias e ex-funcionárias do governo criando um ambiente de trabalho "hostil".A investigação, conduzida por dois advogados externos, concluiu que a administração de Cuomo estava "repleta de medo e intimidação".Cuomo e a sua equipa, de acordo com a investigação, chegaram a trabalhar em conjunto numa retaliação contra uma ex-funcionária que o acusou de assédio.Andrew Cuomo, de 63 anos, é filho do ex-governador de Nova York, Mario Cuomo. O democrata chegou a ser considerado um futuro candidato à presidência dos EUA.