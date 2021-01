Governador de São Paulo acusa ministro da saúde brasileiro de mentir sobre vacinas contra Covid-19

O governador de São Paulo, João Dória, defendeu este domingo que a vacina contra a covid-19 só está no Brasil "porque foi um investimento do governo do estado de São Paulo", acusando o ministro da Saúde de mentir.

"A vacina do [instituto] Butantan só está em São Paulo e no Brasil porque foi investimento do governo do estado de São Paulo, ministro [da Saúde, Eduardo Pazuello]. Não há um centavo até agora, até agora, do governo federal, para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, nem para a pesquisa. Nada. Chega de mentira, ministro. Trabalhe pela saúde do seu povo, seja honesto", afirmou João Dória, numa entrevista coletiva, citada pelo Globo.

O ministro da Saúde brasileiro afirmou este domingo que, após a aprovação do uso de emergência de duas vacinas no país pelo regulador, na quarta-feira arrancará no país a "maior campanha de imunização" contra a covid-19 no mundo.