Governador do Rio de Janeiro afastado do cargo pela justiça

O governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro, o ex-juiz Wilson Witzel, foi afastado do cargo esta sexta-feira por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).Witzel, que já enfrenta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) um processo de destituição, é acusado de várias irregularidades, entre elas, desvios de dinheiro público na compra de materiais e equipamentos para o combate à pandemia da Covid-19.A sentença de afastamento do governador do segundo estado mais importante do Brasil foi publicada ao amanhecer desta sexta-feira e tem efeito imediato por seis meses.Simultaneamente, outras oito pessoas, entre elas a mulher do governador Helena Witzel, estão também esta sexta-feira a ser alvo de uma operação da Polícia Federal, que está a realizar acções de busca e apreensão em vários locais ligados ao governante, inclusivé no palácio do governo, e aos outros suspeitos.Não foi emitido mandado de prisão nem contra o chefe do executivo fluminense nem contra a mulher dele.O pastor Everaldo, presidente do Partido Social Cristão (PSC) a que Witzel pertence,e considerado outra figura de peso na política do Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal logo ao amanhecer de sexta-feira.Wilson Witzel é acusado de ter contratado empresas já condenadas por corrupção, para assumirem papéis de relevância no combate à Covid-19, nomeadamente, atribuindo-lhes a gestão de hospitais de campanha que custaram uma fortuna aos cofres públicos, e que não saíram do papel ou nunca funcionaram a contento.O governador afastado também é acusado de fazer parte de um grande esquema de corrupção montado no próprio governo com a cumplicidade de empresários, que sobrefacturou equipamentos de combate à doença e que, em vários casos, nem eram indicados para o combate ao coronavírus, que após algumas semanas de alívio voltou nos últimos dias com assustadora força ao estado fluminense.