Governador do Rio de Janeiro preso na Lava Jato

Luiz Fernando Pezão terá recebido ‘luvas’ de empresas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:56

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso esta quinta-feira no âmbito da operação Lava Jato. É o quarto governador do Rio a ser preso por corrupção, e o primeiro a ser detido no cumprimento das funções.



Segundo o Ministério Público, Pezão recebeu mais de 9,3 milhões de euros em ‘luvas’ pagas por construtoras e outras fornecedoras de serviços entre 2007 e 2014, quando era vice-governador do Rio nos governos de Sérgio Cabral Filho, preso há anos e já condenado a mais de 140 anos de prisão.



Pezão terá recebido esse montante sob a forma de pagamentos mensais e prémios anuais de até 232 mil euros cada.



Além de Pezão e Cabral, os dois anteriores governadores do Rio, Anthony Garotinho e a mulher, Rosinha Garotinho, também foram presos e condenados por corrupção.