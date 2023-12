Governador japonês criticado por faltar a reunião para ver jogar Cristiano Ronaldo

O governador de Nagasaki Kengo Oishi faltou a uma conferência nacional para conhecer Cristiano Ronaldo e ver o jogo do Al Nassr contra o PSG, informa a imprensa japonesa.O governo de Nagasaki anunciou que Oishi iria faltar à reunião para atender "deveres oficiais". Esses assuntos surgiram na sequência de uma visita de Oishi a Portugal, em junho, na qual foram assinados acordos de cooperação com o Governo português em várias áreas.Na tarde em que se realizava a conferência, a 25 de julho, o governador viajou para Osaka para ver um amigável entre os sauditas do Al Nassr e os franceses do PSG.No dia seguinte, Oishi esteve em reuniões para promover Nagasaki, organizadas por uma empresa privada com ligações a Ronaldo.O governador falou com o futebolista português e tentou convencê-lo a auxiliar na promoção da região que lidera. Ronaldo ainda não terá respondido ao pedido.Oishi defende que pagou o bilhete com o próprio dinheiro, porque queria "ver Ronaldo antes de falar com ele".Esta atitude de Oishi gerou muitas críticas, com vários japoneses a acusá-lo de abusar da posição de governador e a pedir a sua demissão.