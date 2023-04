Governadora do Banco central russo afirma que é impossível levantar todos os controlos cambiais

A governadora do Banco Central da Rússia (BCR), Elvira Nabiulina, disse esta quarta-feira que atualmente é impossível levantar todos os controlos cambiais que foram impostos para combater as sanções ocidentais contra o mercado financeiro russo devido à campanha militar na Ucrânia.

"Os controlos cambiais devem proteger contra a pressão das sanções e, ao mesmo tempo, interferir o menos possível na atividade económica estrangeira". Este é o equilíbrio por que lutamos", disse a economista numa sessão conjunta de vários comités económicos da Duma ou câmara baixa.

O BCR começou a facilitar algumas das medidas de controlo cambial, mas Nabiulina argumenta que é impossível eliminar todas.

"As medidas anti-crise são um remédio poderoso e, como qualquer remédio poderoso, têm efeitos secundários. Por conseguinte, devem ser descontinuadas assim que o doente possa passar sem as mesmas. Caso contrário, estes efeitos secundários irão anular tudo o que é positivo", disse.

A chefe da instituição monetária russa salientou que o BCR atua de acordo com esta regra: "Começámos a flexibilizar os controlos cambiais assim que a situação acalmou um pouco, mas é impossível eliminá-los completamente", disse.

No início de março de 2022, o Banco da Rússia, com as sanções ocidentais e a volatilidade dos mercados financeiros como pano de fundo, limitou a circulação de dinheiro no país.

O regulador proibiu a compra de divisas em dinheiro por particulares e limitou a emissão para depósitos existentes até 10 mil dólares durante seis meses, até setembro de 2022.

O Banco da Rússia prorrogou então estas restrições duas vezes e a medida está atualmente em vigor até 09 de setembro de 2023.

A instituição monetária russa também prorrogou até 30 de setembro de 2023 as restrições para a transferência de fundos para bancos estrangeiros para particulares.

Além disso, em março de 2022, o Presidente russo, Vladimir Putin, proibiu por decreto a exportação de divisas em dinheiro num montante superior a 10.000 dólares da Rússia, embora o banco central possa emitir autorizações para um montante superior.

Nabiulina defendeu também que as receitas cambiais das exportações para a Rússia não deveriam ser repatriadas, porque isto permite às empresas e cidadãos russos pagar as importações necessárias.

Em 28 de fevereiro de 2022, Putin assinou um decreto segundo o qual os exportadores russos eram obrigados a vender 80% das divisas e convertê-las em rublos, embora mais tarde tenha reduzido este valor para 50% e em junho do ano passado tenha cancelado esta exigência.