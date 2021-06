Governo brasileiro nega irregularidades na compra de vacina contra Covid-19 e acusa deputado de mentir

Um ministro brasileiro negou na quarta-feira irregularidades nas negociações da compra da vacina contra a covid-19 Covaxin, acusou o deputado que revelou o caso de "mentir" e informou que o funcionário que fez a denúncia será investigado.

Em conferência de imprensa em Brasília, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, acusou o deputado da base aliada do Governo Luis Claudio Miranda de "traição" e de "mentir" sobre o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin.

Onyx afirmou ainda que o Presidente, Jair Bolsonaro, determinou a abertura de um inquérito para investigar "as atividades" do funcionário do Ministério da Saúde Luis Ricardo Fernandes Miranda, além das declarações do seu irmão, o deputado Luis Claudio Miranda.