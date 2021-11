Governo alemão está perto de ser formado. Coligação entre três partidos finalizada

O governo da Alemanha está perto de ser formado, depois de os Verdes terem anunciado que o acordo de coligação com os sociais-democratas e os Democratas Livres está concluído.



A apresentação do acordo será feita esta quarta-feira, de acordo com o comunicado do partido dos ambientalistas.







Depois da decisão de Merkel de não concorrer a um quinto mandato, o mais provável é que seja sucedida pelo atual ministro das Finanças, Olaf Scholz, dos sociais-democratas.



