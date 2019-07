Governo autoriza abertura de doutoramento em português no Politécnico de Macau

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) foi esta segunda-feira autorizado pelas autoridades do território a abrir um curso de doutoramento em Português.

O curso tem a duração de três anos e será lecionado em português e em chinês, pode ler-se no despacho publicado no Boletim Oficial e assinado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Alexis Tam.

No mesmo texto são "aprovados a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso", com a indicação de que o despacho entra em vigor esta terça-feira.