Governo de Bolsonaro vai comprar 106 mil armas de última geração

O governo do presidente Jair Bolsonaro está a preparar a maior compra de armas já feita de uma só vez no Brasil. Serão, segundo os dados já conhecidos do edital para concurso público de aquisição, 106 mil pistolas de última geração, a serem distribuídas pelas polícias de vários estados e pela Força Nacional, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

É esse ministério, hoje comandado pelo ex-juíz Sérgio Moro, que está à frente da mega-aquisição de armas e vai monitorar todo o processo.





Ao todo, esse armamento vai custar aproximadamente 98,6 milhões de euros, pela cotação desta segunda-feira, parte deles financiada pelo governo central e o restante a ser pago pelos governos regionais cujas polícias forem beneficiadas.

Pela primeira vez, fabricantes estrangeiros de armas poderão participar no concurso público para o fornecimento dessas 106 mil pistolas. Até ao decreto das armas recentemente editado por Jair Bolsonaro, os poucos brasileiros que podiam comprar e usar armas só poderiam adquirir armamento fabricado ou já comercializado no Brasil, só podendo importar uma arma directamente do estrangeiro com uma autorização especial do Exército, difícil de conseguir pelo cidadão comum.

O gigantesco arsenal a ser adquirido agora pelo governo central vai abastecer, além da Força Nacional, a Polícia Militar (segurança pública ostensiva) de 15 dos 27 estados do Brasil, a Polícia Civil (Judiciária) de 10 estados, e ainda 16 corpos de polícia científica e órgãos de fiscalização diversos.Desde que assumiu a presidência da República, em 1 de Janeiro passado, Jair Bolsonaro já editou dois decretos presidenciais extraordinários sobre armas, o primeiro permitindo a posse, ou seja, que o cidadão possa comprar armas e tê-las em casa ou no trabalho, e o segundo, no início deste mês de Maio, permitindo o porte, ou seja, que milhões de brasileiros possam andar armados nas ruas, pois na visão do presidente, contrariada por todos os especialistas em segurança, o cidadão comum tem o direito à sua própria autodefesa.