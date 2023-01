Governo brasileiro demite mais 13 militares do gabinete de segurança

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, demitiu esta quarta-feira mais treze elementos das Forças Armadas que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), um dos gabinetes cuja atuação foi mais colocada em causa após os ataques de 08 de janeiro.

Na terça-feira, Lula da Silva voltou a mostrar a desconfiança que sente em relação a uma parte das Forças Armadas ao demitir quarenta militares que trabalhavam como seguranças no Palácio da Alvorada, residência oficial, depois de garantir aos jornalistas que estava convencido da cumplicidade de uma parte das forças de segurança durante o assalto.

Poucos dias depois dos violentos acontecimentos ocorridos na Esplanada dos Ministérios, O Presidente brasileiro garantiu que as portas do Palácio do Planalto foram abertas por dentro e anunciou que ninguém suspeito de ser 'bolsonarista' ficaria no Governo.