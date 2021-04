Governo brasileiro distribui medicamentos contra a Covid-19 com os rótulos em chinês

Hospitais de cidades brasileiras estão a receber medicamentos para sedação e intubação de doentes graves de Covid-19 com os rótulos em mandarim, o principal idioma da China. A inusitada situação foi denunciada esta sexta-feira por entidades médicas e hospitalares, que relatam a dificuldade, na verdade impossibilidade, de se entender o que está escrito e de decidir o uso e a dosagem das substâncias.



Os medicamentos em causa, cerca de 3,5 milhões de embalagens de medicamentos para sedação de doentes com Covid-19 em estado grave, cuja vida depende de serem intubados, o que não pode ser feito sem anestesia ou sedação, foram comprados por um grupo de empresários, que os doou ao Ministério da Saúde. O órgão, no entanto, responsável pela distribuição desse tipo de medicamentos para hospitais de todo o país, reencaminhou-os para essas unidades de saúde da mesma forma que os recebeu, com as caixas escritas em chinês, alegando que o importante era que chegassem o mais depressa possível aos seus destinos.





O problema é que, sem o rótulo em português ou inglês, por exemplo, os médicos a quem cabe admnistrar essa substâncias não sabem o que cada embalagem contém. Além do mais, as dosagens da remessa comprada por empresários na China em caráter emergencial são diferentes das utilizadas no Brasil, e seria preciso que o Ministério da Saúde orientasse sobre a equivalência da dosagem.Esses 3,5 milhões de caixas de medicamentos para sedação e anestesia foram comprados pela iniciativa privada depois de o novo ministro brasileiro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter respondido aos desesperados apelos de hospitais de todo o Brasil dizendo que esse tipo de substâncias estava em falta no mundo inteiro, até na China, principal fabricante. Os empresários mostraram que, não obstante a intensa procura, era possível, sim. Adquirir esses produtos, mas o Ministério da Saúde nem assim fez a parte dele, traduzindo ao menos os rótulos.Desde o início deste mês de abril, hospitais de centenas de cidades pelo Brasil enfrentam escassez desse tipo de substâncias devido ao elevado número de doentes graves com Covid-19, e em vários a falta total desses medicamentos obrigou médicos a amarrarem as pessoas às camas, para não arrancarem os tubos de oxigênio. A remessa comprada pelos empresários resolveu o problema apenas a curto prazo, pois a quantidade dá para apenas alguns poucos dias, e o Ministério da Saúde continua a responder à crise de forma burocrática e demorada, tendo Queiroga afirmado que já está a preparar concursos públicos para aquisição e que não pode fazer mais nada.