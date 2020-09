Governo brasileiro mantém contrato com Astrazeneca apesar da suspensão de testes

O Governo brasileiro garantiu esta quarta-feira que vai manter o contrato com o laboratório inglês Astrazeneca para a realização de testes de uma vacina contra a covid-19 no país, apesar da suspensão do processo após uma reação adversa num voluntário.

Em conferência de imprensa na noite desta quarta-feira, o Ministério da Saúde brasileiro informou que o contrato da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o laboratório inglês Astrazeneca não será alterado.

"O contrato da Fiocruz e a Astrazeneca não sofrerá qualquer alteração. Além do memorando de entendimento, o acordo da encomenda tecnológica já foi assinado eletronicamente pela Astrazeneca, na Inglaterra, e pelo Brasil, através da Fiocruz. É muito cedo para fazer qualquer afirmação sobre falhas", disse o secretário-executivo da tutela, Élcio Franco.