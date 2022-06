Governo britânico admite que semana de quatro dias de trabalho "pode resultar em certos negócios"

O Governo britânico admitiu que a semana de quatro dias de trabalho "pode funcionar" para algumas empresas, na sequência do início do maior ensaio mundial de redução da carga horária no Reino Unido.Algumas empresas do setor dos negócios, energia e estratégia industrial estão a testar o projeto e acompanham de perto esta nova possibilidade com menos dias por semana a trabalhar, de acordo com o jornal The Independent."O governo está empenhado em apoiar os indivíduos e empresas a trabalharem de forma flexível", diz um dos investigadores em resposta a uma carta em nome do Ministro das Empresas, Paul Scully.O Governo britânico acrescenta que "não tem planos" de introduzir uma semana de quatro dias de trabalho a nível nacional, e que a adoção destes horários de trabalho reduzidos deve ser uma "escolha individual" das empresas e dos trabalhadores.