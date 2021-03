Governo britânico advertido para resistir a acelerar desconfinamento

O Reino Unido registou 231 mortes e 5.766 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou o Governo britânico, que foi advertido esta terça-feira por cientistas para resistir aos apelos para acelerar o desconfinamento.

Numa audição perante a comissão parlamentar de Ciência e Tecnologia, o diretor geral de Saúde de Inglaterra, Chris Whitty, disse que o levantamento apressado das medidas de restrição seria "perigoso" e "colocaria em risco vidas" entre os setores mais vulneráveis da população que ainda não foram vacinados.

"Muita gente pode acreditar que acabou. É muito fácil esquecer a rapidez com que as coisas podem piorar", alertou o especialista, que disse que será inevitável sofrer um novo aumento no número de casos de coronavírus.