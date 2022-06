Governo britânico apresentou lei que anula partes do protocolo norte-irlandês

O governo britânico apresentou esta segunda-feira no parlamento a proposta de lei que pretende anular unilateralmente partes do protocolo assinado com a União Europeia sobre a Irlanda do Norte que faz parte do acordo do 'Brexit'.

Entre outras medidas, a nova legislação pretende eliminar a competência do Tribunal de Justiça da UE (TJUE) sobre litígios relacionados com a Irlanda do Norte.

O texto apresentado pela ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, contempla a criação de uma "via verde" que isentaria do controlo aduaneiro de mercadorias provenientes da Grã-Bretanha destinadas ao consumo na Irlanda do Norte, embora mantivesse uma "via vermelha" reservada aos produtos destinado à República da Irlanda, integrado no mercado comunitário único.