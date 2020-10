Governo britânico defende novas restrições para travar a Covid-19

O Governo britânico defendeu esta terça-feira o novo sistema de três níveis de restrições para travar a pandemia de covid-19 apresentado na véspera, apesar de os assessores científicos do governo terem recomendado medidas mais duras há três semanas.

O ministro da Habitação e Comunidades, Robert Jenrick, disse hoje à BBC que o plano do Governo representa uma "intervenção firme" que teve em conta os conselhos dos cientistas para conter a crescente transmissão do coronavírus no país.

Porém, acrescentou, "também temos de equilibrar isso com o efeito sobre a economia, empregos e meios de subsistência das pessoas, sobre a educação, à qual damos prioridade, e todas as outras consequências indesejadas", como o impacto na saúde mental ou atrasos em intervenções cirúrgicas.