Governo britânico gasta um milhão de euros para pintar avião para transportar Boris Johnson

O Governo britânico vai gastar um milhão de libras para pintar um avião com as cores do Reino Unido que vai transportar o primeiro-ministro, Boris Johnson, nas viagens ao estrangeiro.

Batizada 'RAF Voyager', a aeronave atualmente cinzenta usada pelo chefe do Governo e pela família real está atualmente a ser pintada, disse hoje o porta-voz de Boris Johnson.

"Isto vai permitir que o primeiro-ministro represente melhor o Reino Unido", explicou.

O custo total da operação, incluindo 'design' e pintura, vai rondar as 900.000 libras (cerca de um milhão de euros), mas o projeto vai manter o Airbus A330 funcional para continuar prestar apoio militar, como acontece atualmente.

Quando foi ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo de Theresa May, Boris Johnson expressou o desejo de ter o seu próprio "avião Brexit" para promover o país nas viagens pelo mundo devido ao facto de ter de partilhar a aeronave com outros membros do governo e da realeza.