Governo britânico não vai cancelar vacina da AstraZeneca contra a Covid-19

A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca não vai ser suspensa no Reino Unido. A garantia é dada pelo governo que, em conjunto com as autoridades de saúde e a comunidade científica, vão decidir se manterão vacinação com a dose da farmacêutica no país.Numa altura em que cerca de 11 milhões de cidadãos já tomaram a dose da AstraZeneca, o ministro da saúde, Matt Hancock, aconselha as pessoas a seguirem as orientações das autoridades de saúde.A Agência Europeia do Medicamento já informou que a eficácia da vacina contra o vírus é superior aos possíveis riscos apresentados pela mesma.