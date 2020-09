Governo britânico pode incluir Portugal na "lista negra" já esta sexta-feira

Será preciso haver uma queda milagrosa no número de casos até quinta-feira para evitar ser novamente adicionado à lista de quarentena on-off do governo, já que está rapidamente a mudar para a zona vermelha", disse Paul Charles ao jornal britânico

Portugal foi retirado da "lista negra" do Reino Unido a 22 de agosto, mas pode voltar a lá figurar já a partir desta sexta-feira. Isto porque a taxa de infeção dos últimos sete dias foi, em média, de 22,9 casos por cada 100.000 habitantes, um número acima daquele que o Governo britânico considera seguro e que assenta num máximo de 20 casos por cada 100.000 habitantes.Recorde-se que, no início desta semana, a imprensa britânica avançou que Portugal poderia ser excluído do corredor aéreo já este sábado.Daily MailA reavaliação da lista deverá ser conhecida amanhã.