Governo britânico substitui confinamento por restrições para combater a Covid-19

O Governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conseguiu hoje ver aprovado o novo plano de restrições para controlar a pandemia covid-19 no Reino Unido no parlamento, apesar dos votos contra de dezenas de deputados do próprio Partido Conservador.

As medidas do primeiro-ministro foram aprovadas confortavelmente na Câmara dos Comuns por 291 votos contra 78, garantindo uma transição do confinamento nacional de quatro semanas em Inglaterra para um sistema de restrições locais.

Dos votos contra, 56 foram de deputados conservadores e 16 de deputados do Partido Trabalhista, que votaram contra a orientação da bancada, que optou pela abstenção.