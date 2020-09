Governo britânico vai pagar 22% do salário de trabalhadores até março

O Governo britânico vai pagar 22% do salário a trabalhadores afetados pela pandemia de Covid-19 para manter empregos, anunciou esta quinta-feira o ministro das Finanças, Rishi Sunak, no âmbito de um plano de "resposta económica".

Durante seis meses, entre novembro e março de 2021, se um trabalhador cumprir 33% do seu horário, o Governo divide com o empregador o custo pelo restante horário (22% cada), mas o resultado é que o salário final ficará pelos 77% do valor normal.

Sunak disse hoje no parlamento que este plano pretende manter "empregos viáveis" ao dar apoio a "empresas que enfrentam procura mais reduzida a opção de manter empregados num posto de trabalho em horário parcial em vez de os despedirem".