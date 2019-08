Governo britânico vai pedir à rainha a suspensão do Parlamento

O governo britânico de Boris Johnson pretende estender o período de suspensão dos trabalhados do parlamento até 14 de outubro. A notícia foi avançada pela editora de política do jornal The Guardian, Heather Stewart, no Twitter.Esta decisão levaria a que não houvesse muito tempo para aprovar leis que impeçam uma saída do Reino Unido da UE sem acordo, como Johnson garante que fará caso não seja alterado o acordo entre Londres e a União Europeia.De acordo com a mesma fonte, o pedido será feito numa reunião, esta quarta-feira, com a rainha Isabel II, em Balmoral, residência de férias da monarca na Escócia.Por norma, o parlamento britânico está parado cerca de três semanas - entre o final de setembro e o início de outobro-, aproveitando os partidos políticos para realizar os seus congressos anuais.