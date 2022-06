O Governo búlgaro confirmou esta quarta-feira, alguns dias após uma votação no Parlamento, o levantamento do veto à abertura das negociações de adesão da Macedónia do Norte à União Europeia (UE).

"O conselho de ministros deu a sua aprovação", anunciou o Executivo em comunicado.

Os deputados pronunciaram-se na sexta-feira a favor da proposta da França, que assegura a presidência rotativa da UE, que até ao final de junho se disponibilizou a mediar este contencioso.