Governo catalão garante acesso gratuito a tampões e pensos higiénicos

O governo autónomo da Catalunha anunciou, esta terça-feira, que vai facilitar o acesso gratuito a produtos menstruais, como tampões ou pensos higiénicos. As medidas estão inseridas no "Plano de equidade menstrual e climático".

O parlamento impôs 60 medidas que visam garantir o "acesso de todas as mulheres a produtos menstruais", sobretudo os sustentáveis e reutilizáveis. A conselheira da Igualdade e do Feminismo do governo catalão, Tània Verge, acrescenta que esta decisão ajuda não só as mulheres, mas "todas as pessoas não binárias e homens trans que menstruem", disse a representante catalã ao La Vanguardia.

Uma das medidas passa por colocar dispensadores gratuitos destes produtos em vários locais públicos. Estes equipamentos também estarão em locais utilizados por jovens.