Governo catalão solidário com manifestantes e polícias

O governo catalão quis esta terça-feira manifestar apoio aos manifestantes que semearam o caos no aeroporto de Barcelona na segunda-feira, após a leitura da sentença dos líderes separatistas, sem, ao mesmo tempo, condenar a atuação musculada dos Mossos de Esquadra (polícia da Catalunha), que carregaram sobre os manifestantes fazendo, pelo menos, 131 feridos, alguns deles graves.Há notícia, nomeadamente, de um manifestante que perdeu um olho e de outro com uma lesão grave nos testículos."Estamos com os que se manifestaram de forma pacífica e também com as ações mais contundentes, como a que paralisou o aeroporto", afirmou Maritexell Budó, porta-voz do governo catalão, garantindo que o Executivo não tinha conhecimento dos planos para os protestos e que em nenhum momento pediu o bloqueio de quaisquer infraestruturas.Sobre a atuação da polícia, Budó considerou que as cargas policiais foram realizadas "para proteger os manifestantes" e não para travar os protestos.