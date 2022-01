Governo chinês aumenta pressão sobre empresas para melhorarem direitos laborais

O Governo chinês aumentou a pressão sobre as principais plataformas de comércio eletrónico e serviços para melhorarem as condições de trabalho e garantirem direitos laborais dos seus empregados, noticiaram este sábado os 'media' oficiais.

Quatro ministérios emitiram uma diretiva na sexta-feira à noite a exortar 11 empresas, incluindo gigantes como Alibaba, Tencent, Meituan (serviços digitais) e Didi (o Uber da China) a intensificarem os esforços para salvaguardar os direitos e interesses dos trabalhadores, noticiou o diário económico Caixin.

Esta é a segunda vez desde setembro que as autoridades abordam esta matéria com as empresas, uma das questões para as quais o Governo tem como alvo as empresas tecnológicas e que envolve milhões de trabalhadores, incluindo centenas de milhares de funcionários da distribuição de alimentos e condutores de veículos de transporte privado com longas horas de trabalho.