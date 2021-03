O Governo concedeu uma prorrogação de nove meses (até ao fim de 2021) para pagamento de capital dos empréstimos que as empresas contraíram com garantia do Estado. O decreto-lei, que entra em vigor esta terça-feira é assinado pelos ministros da Economia, Finanças e Trabalho.













Para beneficiar da extensão daquela moratória, que só se aplica ao capital (os juros têm que começar a ser pagos) e apenas abrange as operações de crédito contratadas entre 27 de março de 2020 e a data de entrada em vigor do decreto-lei, os interessados têm que comunicar a sua intenção de adesão ao respetivo banco até ao final do corrente mês.