Governo da Nicarágua ordena fecho de seis estações de rádio católicas

O Governo do Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, através do Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Correios (Telcor), ordenou na segunda-feira o encerramento de seis estações de rádio católicas.

A decisão surge num momento de crescentes tensões entre o ramo executivo e a Igreja Católica.

As estações afetadas são Radio Hermanos, Radio Nuestra Senora de Lourdes, Radio Nuestra Senora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, e Radio San José, que operam em municípios do norte da Nicarágua, de acordo com a Diocese de Matagalpa, que as administra.