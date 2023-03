Governo da Nova Zelândia cria programa para ajudar jovens a lidar com o fim de um namoro

O governo da Nova Zelândia lançou uma campanha para apoiar os jovens durante o fim de um namoro, sugerindo formas saudáveis de processar os sentimentos, de modo a prevenir situações de violência.O programa Love Better é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social do país, em parceria com a Youthline, uma linha de apoio aos jovens, que oferece conselhos específicos, através de mensagens de texto, chamadas telefónicas ou e-mails, "aos recém-separados, para evitar que a dor se torne maior", refere o vídeo promocional da campanha.O programa surgiu após uma pesquisa feita pelo governo, em 2022 que revelou que cerca de 80% dos neozelandeses entre os 16 e os 24 anos já estiveram num relacionamento e 87% dos inquiridos sofreram mais do que é considerada "a dor normal de ruptura". Apesar da maior parte da dor relatada se referisse à dor emocional, um em cada seis jovens revelaram ter sofrido violência física nas suas relações."Sabemos que podem existir impactos muito negativos nos processos de rupturas mal feitos, tanto a nível pessoal como social", referiu a chefe executiva da Youthline à Radio New Zealand. "Sabemos que o fim de um relacionamento dói. Queremos apoiar os jovens e ajudá-los a lidar com a dor, de forma a que não se magoem, nem que magoem os outros", acrescentou.