Estudantes britânicos com Natal em risco



O primeiro-ministro sueco Stefan Lofven avisou esta quinta-feira que o número de novos casos de Covid-19 no país é “preocupante” e atribuiu o sucedido ao “relaxamento” da população.“A cautela que havia na primavera tem sido cada vez mais substituída por abraços e festas, viagens de autocarro em horas de ponta e uma rotina diária que, para muitos, parece mais um retorno à vida normal”, afirmou Lofven.Ao contrário da maioria dos países, a Suécia decidiu não adotar medidas rígidas de confinamento durante o pico da pandemia, optando antes por pedir à população para manter o distanciamento social e boas práticas de higiene.O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, admitiu esta quinta-feira que está a ponderar proibir os estudantes universitários de irem a casa no Natal caso existam surtos de Covid-19 nas universidades que frequentam. “Não afastamos nenhuma hipótese. Não é algo que queira fazer, mas o que é importante é que mantenhamos as pessoas seguras e o vírus sob controlo”, disse Hancock.