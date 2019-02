Governo de Bolsonaro pede a alunos para cantar o hino brasileiro

Ministério da Educação do Brasil pedia a escolas públicas que tocassem o hino nacional e lessem uma carta que terminava com a frase popular de Bolsonaro.

O Ministério da Educação do Brasil enviou, esta segunda-feira, um e-mail a todas as escolas públicas do país pedindo que, no primeiro dia de aulas do novo ano letivo, seja tocado o hino nacional brasileiro e lida uma carta do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, em que está presente o slogan de campanha do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, durante as presidenciais: "Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!"

Ao El País Brasil, o Ministério da Educação brasileiro referiu que se tratava de um "pedido de cumprimento voluntário" e que fazia parte "da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais". A mensagem de Ricardo Vélez Rodríguez pedia ainda que escolas enviem vídeos com "trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional" para o próprio Ministério da Educação.

"Brasileiros! Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e a qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em vosso benefício, alunos, que constituem a nova geração", pode ler-se na carta do ministro da Educação, seguido do slogan de campanha de Jair Bolsonaro durante as presidenciais: "Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!"





No entanto, Rodrigo Vélez Rodríguez anunciou esta terça-feira a retirada do e-mail às escolas, indicando que "percebeu o erro" de inserir o slogan da campanha de Jair Bolsonaro no final do seu texto. "Eu percebi o erro. Tirei essa frase. Tirei a parte correspondente a filmar crianças sem a autorização dos pais. Evidentemente se alguma coisa for publicada será dentro da lei, com a autorização dos pais. Saiu hoje de circulação", indicou aos jornalistas.