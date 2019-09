Boris derrotado no Parlamento. Deputados britânicos recuperam controlo e podem impedir Brexit sem acordo

Foi um primeiro passo fulcral para tentar impedir um Brexit sem acordo. O parlamento britânico conseguiu, esta terça-feira à noite, voltar a ter mão na agenda da Câmara dos Comuns. A janela de oportunidade era curta, uma vez que entre 9 e 12 de setembro o parlamento será suspenso – até 14 de outubro –, tal como foi pedido pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, e aprovado pela rainha Isabel II.



Logo após a votação, Boris Johnson assumiu que, caso perca a votação de amanhã, marca novas eleições. "Vamos ter de fazer uma escolha. Não quero eleições, ninguém quer eleições, mas se a Câmara aprovar esta proposta de lei amanhã, o país terá de decidir quem vai a Bruxelas", atirou, reforçando: "O parlamento está à beira de destruir tudo o que fizemos".

Com esta moção aprovada, o parlamento votará amanhã uma proposta legislativa no sentido de impedir um Brexit desordenado – ou seja, uma saída do Reino Unido do bloco europeu sem um acordo com a UE quanto à relação futura entre os dois lados em temas como fronteiras, comércio e circulação de pessoas e mercadorias. O que, na prática, deverá implicar um adiamento da data de saída, ao contrário do que Boris Johnson defende.

Para haver acordo, o Executivo tem exigido mudanças na declaração política para clarificar que haverá um futuro acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia, permitindo aos britânicos ter acesso ao mercado único sem estarem obrigados a ter a mesma política comercial de Bruxelas. O ponto mais crítico continua a ser a "abolição do 'backstop" (mecanismo de salvaguarda) na fronteira entre a República da Irlanda (União Europeia) e a Irlanda do Norte (Reino Unido), ao qual Boris Johnson chamou de "anti-democrático".

Boris Johnson tem dito reiteradamente que, com ou sem acordo, o Brexit acontecerá a 31 de outubro, como está previsto. Com a votação de amanhã haverá uma tentativa de impedir um divórcio sem acordo – que poderá posteriormente passar por um novo adiamento da data de saída, que muitos apontam como podendo vir a ser 31 de janeiro (isto é, mais três meses face ao prazo atual).

O primeiro-ministro tinha já esta terça-feira sofrido um revés. Boris Johnson perdeu a maioria no parlamento, depois de o deputado conservador Philip Lee abandonar os Conservadores e anunciar que iria juntar-se ao grupo dos liberais.

Esta segunda-feira, recorde-se, o líder dos Conservadores fez uma ameaça velada, dizendo que poderia ser necessário realizar eleições a 14 de outubro se fosse votado favoravelmente o impedimento de um Brexit sem acordo. "Apoiem-me ou terão eleições antecipadas", terá dito Johnson aos "rebeldes" do seu partido, segundo o Spectator.