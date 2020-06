Governo de Donald Trump quer proibir transportadoras chinesas de voarem para os EUA

A Administração do presidente norte americano, Donald Trump, planeia impedir que as transportadoras chinesas voem para os Estados Unidos a partir de meados de junho, enquanto pressiona Pequim a permitir que as transportadoras aéreas dos EUA retomem os voos.



Segundo a Agência Reuters, a medida penaliza a China, visto que Pequim não cumpriu um acordo existente sobre voos entre as duas maiores economias do mundo.







O anúncio acontece depois da Administração de Trump ter acusado o governo chinês de tornar impossível para as companhias aéreas dos EUA retomarem o serviço na China.



As restrições devem entrar em vigor a 16 de junho, mas a data poderá ser adiada.



A Delta Air Lines e a United Airlines pediram para retomar os voos para a China este mês, assim como as transportadoras chinesas que continuaram os voos nos EUA durante a pandemia.