Governo de Hong Kong anuncia que vai elaborar a sua própria lei de segurança nacional em 2024

O chefe do governo de Hong Kong anunciou esta quarta-feira que o território vai elaborar a sua própria lei de segurança nacional em 2024, quatro anos após Pequim ter imposto legislação para reprimir a dissidência.

"Alguns países estão a minar a China e a implementação do [princípio] 'Um país, dois sistemas' em Hong Kong para seu próprio benefício. As forças externas continuam a imiscuir-se nos assuntos de Hong Kong", acusou John Lee, no seu discurso político anual.

"Devemos manter-nos vigilantes contra o possível ressurgimento da violência nas ruas, estar conscientes das rebeliões encobertas através de uma 'resistência branda' e estar atentos aos movimentos antigovernamentais no estrangeiro que regressam a Hong Kong. Devemos prestar especial atenção às atividades anti-China e desestabilizadoras, camufladas em nome dos direitos humanos, da liberdade, da democracia e dos meios de subsistência", contextualizou o chefe do Executivo.