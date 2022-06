Governo de Macau admite terceira ronda de testes Covid-19 à população

O Governo de Macau admitiu esta quinta-feira a possibilidade de uma terceira ronda de testes à população, na sequência do surto de Covid-19 que antecipou o final do ano letivo e suspendeu total ou parcialmente serviços e comércios.

"É com grande probabilidade que vamos fazer uma nova ronda de testes para atingir a política de zero casos", disse o diretor dos Serviços de Saúde de Macau, Alvis Lo, durante a conferência de imprensa diária sobre a situação da Covid-19 no território.

Macau decretou no domingo o estado de prevenção imediata, na sequência do pior surto desde o início da pandemia, no qual foram detetados 170 casos.